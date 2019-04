Vom Meer in die Berge, von Danzig nach Isny

Dass sie noch gehen und ihren Haushalt weitgehend allein versorgen kann, verdankt Hannelore Porzelius vor allem ihrem „Heimtreter“, auf dem sie jeden Tag mindestens vier Kilometer zurücklege. Für die eigene Gesundheit könne man auch im hohen Alter immer noch etwas tun, so die Erfahrung der Jubilarin, nur hinsitzen und ausruhen sei genau der falsche Weg.

Die Jubilarin wurde am 21. April 1929 in Danzig geboren, der wunderschönen, einst deutschen Hansestadt an der Ostsee. Königin Elisabeth von England sei am selben Tag geboren, so Porzelius, und damit nur drei Jahre älter. „Die hat vermutlich auch nicht so viel gearbeitet wie ich“, sagt die Jubilarin schmunzelnd.

In Vertretung des Isnyer Bürgermeisters hat Sibylle Lenz die Jubilarin gleich nach den Osterfeiertagen besucht. Sie überbrachte die Glückwünsche der Stadt mit Blumen und fair gehandeltem Biohonig und zudem die Segenswünsche mit Urkunde des Ministerpräsidenten.

Lenz nahm sich viel Zeit, um die bewegte und bewegende Lebensgeschichte der Jubilarin aufzunehmen und zu würdigen. Denn wenn Hannelore Porzelius erzählt, wird schnell klar: Danzig hat in ihrem Herzen immer noch einen unvergessenen Ehrenplatz.

„Als Zehnjährige habe ich in der Reichspogromnacht die imposante Danziger Synagoge brennen sehen. Das vergisst man nie.“ Und sie erinnert sich weiter: „1944 sind die Russen angerückt, ihre Flugzeuge haben gerattert wie Nähmaschinen – wir waren zur Flucht gezwungen.“

Als 16-Jährige hatte sie einen Rot-Kreuz-Kurs absolviert und sei damit auf einmal gezwungenermaßen – oder auch glücklicherweise – Wehrmachtsangehörige gewesen, berichtet die Jubilarin. Als solche durfte sie fliehen und eine Zivilperson auf der Flucht mitnehmen. Sie habe sich für die eigene Mutter entschieden.

Die Flucht sei nur noch über die Ostsee möglich gewesen, deshalb seien sie zunächst in einem Flüchtlingslager von rund 5000 Personen in Kopenhagen gelandet. „Der Vater war leider zurückgeblieben und dann beim ‚großen Marsch‘ der Gefangenen nach Sibirien in ein Arbeitslager dabei.“

Durch die Verteilung der deutschen Flüchtlinge in Kopenhagen landete die damals 18-Jährige mit ihrer Mutter über das Lager Weingarten schließlich in Isny. „Der Fahrer hat uns einfach vor dem Rathaus hier abgeladen“, berichtet Porzelius. Es seien ihnen dann immer wieder neue Unterschlupfe angeboten worden. Und irgendwie hätten sie auch überlebt. „Aber es ging uns nicht gut.“

Wegen ihrer schulischen Vorbildung, ihre Flucht begann kurz vor dem Abitur, wurde der jungen Frau angeboten, die dreijährige kaufmännische Berufsschule in Isny in nur einem Jahr zu absolvieren und mit der Kaufmannsgehilfenprüfung abzuschließen. Darauf ließ sich die Jubilarin ein. Und irgendwann hätte sie schließlich den jungen Isnyer Tapezier- und Sattlermeister Karl Porzelius kennengelernt – und später dann geheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, heute darf sich die betagte Jubilarin über ihre zwei Enkelkinder und zwei Urenkel erfreuen.

Der eigene Vater sei, weil schwerkrank und arbeitsunfähig, Ende der 1940er Jahre aus Sibirien abgeschoben worden, übers Rote Kreuz schließlich ebenfalls in Isny angekommen und dann sieben Jahre am Stück im Isnyer Krankenhaus gelegen. Als junges Paar haben Karl und Hannelore Porzelius ab 1964 ein Raumausstattungsgeschäft in der Kastellstraße und später in der Espantorstraße betrieben. Ehrenamtlich hat sich die Jubilarin in der evangelischen Kirchengemeinde engagiert.