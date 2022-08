Vom Klassenzimmer auf den Turm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über vier Jahren konnten die Schülerinnen und Schüler der Verbundschule in Isny wieder ihre Übernachtungstour auf den schwarzen Grat antreten. Schülerinnen und Schüler von Klasse fünf bis zehn gingen das Abenteuer, nur mit der eigenen Muskelkraft von der Schule bis zum Turm zu radeln, gemeinsam an. Das Besondere an dieser Ausfahrt ist, dass die Schülerinnen und Schüler die komplette Ausrüstung im Rucksack auf den Schwarzen Grat bringen müssen.

Die Tour ging über Kleinhaslach, Buchenstock den steilen und berüchtigten „Rüssel“ hoch, vorbei an der ehemaligen Schletter-Alpe hinauf zum Ziel dem Schwarzen Grat Turm. Bei der 13 Kilometer langen Ausfahrt mussten gut 430 Höhenmeter überwunden werden. Alle Schülerinnen und Schüler zeigten großes Durchhaltevermögen und schafften die anstrengende Tour. „Ein herzliches Dankeschön an den neuen Vorstand Jürgen Tischler vom Schwäbischen Albverein, dass wir den Aussichtsturm wieder für eine Übernachtung nutzen durften.“ so Sven Zaminer und Sophia Hänsler, Lehrer an der Verbundschule Isny. Die Teilnehmer fuhren nach der Übernachtung auf dem Turm müde, aber sehr zufrieden nach Hause. Die Rückmeldung zur Ausfahrt war unisono: „einfach perfekt.“