Voller Energie fürs Erlebnis Handwerk

Am ersten Maiwochenende des kommenden Jahres ist in Isny eine Veranstaltung geplant, die nach Angaben des städtischen Wirtschaftsbeauftragten Claus Fehr das Potenzial zum „Alleinstellungsmerkmal“ hat: Stadtverwaltung, Isny Marketing, das Regionale Energieforum Isny (REFI) und die Handwerkerzunft planen ein „Erlebnis Handwerk“ in Verbindung mit dem zehnten Energiegipfel. Die ersten Reaktionen auf diese Idee fielen sehr positiv aus.

Die hiesigen Handwerker waren am Dienstagabend in den Bayrischen Wirt in Schweinebach eingeladen, um erste Informationen zu dem geplanten Wochenende am 5. und 6.Mai 2017 zu erhalten. Zunächst soll am Freitagabend der gewohnte Eröffnungsabend zum Energiegipfel im Kurhaus am Park stattfinden, am Samstag dann soll es eine große Ausstellung der Handwerker und den regulären Energiegipfel geben.

Ausstellung als „Flaniermeile“ gedacht

Zunftmeister Karl Christ von der Isnyer Handwerkerzunft erinnerte daran, dass es bereits 1990 eine erste Handwerkerausstellung in Isny gegeben habe. Zuletzt wurde im Zwei-Jahres-Rhythmus eine Messe während des Energiegipfels veranstaltet. Dies sei aber „im Laufe der Zeit nicht mehr befriedigend“ verlaufen. Auch Isny-Marketing-Geschäftsführer Thomas Fritz sagte, dass die Zusammenarbeit mit dem Messeveranstalter nicht mehr zufriedenstellend gewesen sei.

Die jetzt erdachte Lösung solle eine „Flaniermeile“ werden, sagte Hellen Maus vom Regionalen Energieforum. Deshalb werde die Ausstellung nicht mehr in der Rainsporthalle stattfinden, sondern direkt in den Betrieben. Vorgesehen ist ein Gebiet vom Kreisverkehr am Isnymarkt bis zum Achener Hof. Der Bereich soll komplett gesperrt werden, die querende Umgehungsstraße aber offen bleiben.

Teilnehmen sollen Handwerksbetriebe aus Isny und den Ortschaften. Wer nicht im vorgesehenen Gebiet beheimatet sei, könnte auf Freiflächen ausstellen oder auf dem Gelände dort ansässiger Firmen – damit würden zudem Lücken geschlossen und ein durchgängiges Angebot für Besucher entstehe.

Mindestens 30 Firmen sollten sich beteiligen, damit das „Erlebnis Handwerk“ starten kann. Bei einer Probeabstimmung bekundeten zwei Dutzend Handwerker am Dienstagabend ihr Interesse. Weitere Handwerker aus der Zunft hätten ihm ebenfalls signalisiert, dabei sein zu wollen, versicherte Christ.

Von 11 bis 18 Uhr soll die Ausstellung am Samstag laufen, das Isny-Bähnle soll als Shuttle-Service angeboten werden. Eine After-Show-Party ist ebenfalls geplant. Und dann soll natürlich auch der zehnte Energiegipfel gefeiert werden. Er soll am Samstag auf dem Gelände und in den Hallen der Biogastechnik Süd GmbH stattfinden. Dort soll es eine Ausstellung geben, Fachvorträge und Führungen zu einer Biogasanlage.

Als prominentes Highlight zum Jubiläums-Energiegipfel wünscht sich REFI für den Freitagabend den Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Eine Anfrage an dessen Büro sei gestellt, sagte Maus. Thema des Auftaktabends soll sein: „German Energiewende – Neue Anforderungen an das Handwerk lassen Chancen im In- und Ausland entstehen.“