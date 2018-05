Volksbank zufrieden mit der Entwicklung

In der Mitgliederversammlung der Volksbank Allgäu Oberschwaben eG bekamen die Bankteilhaber von Vorstandsmitglied Werner Mayer einen Überblick über die Entwicklung des vergangenen Jahrs der frisch fusionierten Genossenschaftsbank, verbunden mit einem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Regionalmarktdirektor Artur Kling betont zu Beginn, dass der Leitsatz „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ mehr denn je an Bedeutung gewonnen habe. Zum Gastauftritt hatte die Bank Willi Astor eingeladen, der die Lachmuskeln und Gehirnwindungen der Volksbank-Genossen, mit Ausschnitten aus seinem Programm „Reim Teim“ mächtig strapazierte.

Selbst seit 50 Jahren Kunde einer Volksbank kündigt Astor zunächst wortreich ein eigens komponiertes Volksbank-Lied mit dem Titel „Volksbank, Du bist so wie Du bist“ an. Gespanntes Zuhören im Publikum – das Lied beginnt mit ebendieser Textzeile – und ist damit auch schon wieder beendet. Er selbst sei übrigens nur das „Amuse-gueule“, denn das Buffet wird erst im Anschluss an seinen Auftritt eröffnet. Der selbsternannte Humorerzeuger verbiegt Worte mit seiner Albernheit so, dass das Publikum nur noch staunt, wenn der Hai eine „sex plomb“ (Sexbomb) im Gebiss braucht, dem Löwen die „wimper weh“ tut (The lion sleeps tonight) oder er zart haucht „Baby you can leih my seiher“ (Baby you can light my fire). Und das alles zu den Originalmelodien, die er geschwind aus seinen Fingern in die Gitarre zaubert. Nicht nur für Bürohengste erzählt er die Geschichte vom Reh „Gista“ mit 18 Geschwista, das klettern kann, sich kopfüber in einen Baum hängt und freut, denn es ist das „Hänge-Reh-Gista“.

Spätestens beim Seniorenmedley hat er das Publikum komplett für sich gewonnen, bei den bekannten Melodien singen viele mit, wenn der Opa seinen Defibrillator knallen lässt und „Hello again“ (von Howard Carpendale) wieder da ist oder beim Romantikhit schlechthin: „Es gibt Millionen von Zähnen“ (statt Sternen) und auch beim Einparken das kriegt nur die „Bärbel rein“ (statt Purple rain).

Bericht aus der Vorstandsetage

Vorstandsmitglied Werner Mayer berichtete sowohl über das schwierige gesamtpolitische Umfeld als auch über die erfreuliche positive Entwicklung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017. Die Volksbank werde ihren 52 744 Mitgliedern (Stand 12/2017) erneut eine Grunddividende von vier Prozent auszahlen können und zusätzlich (vorbehaltlich der Zustimmung der Vertreterversammlung) plus ein Prozent. Die Europäische Zentralbank habe im vergangenen Jahr ihre extreme Geldpolitik weiter ausgebaut, der Leitzins bleibt bei Null, daher ist der Zinsüberschuss weiter gesunken, „wie erwartet, aber nicht so stark wie bei anderen Geschäftsbanken“, ist Mayer dennoch erfreut. Kompensiert wurde dies aus verringertem Verwaltungsaufwand. Der Bilanzgewinn blieb konstant bei 4,6 Millionen Euro. Mayer hebt das Digitale Mitgliedernetzwerk hervor, das den Mitgliedern eine erweiterte Mitbestimmung bietet, Austausch untereinander und einen engeren Bezug zur Volksbank. Mit dem Start der Plattform, die mit einer Rekordanmeldezahl von 1400 gestartet ist, wurden sämtliche Erwartungen übertroffen.

Dass die Volksbank für die Region und seine Mitglieder da ist, zeigen auch die Spenden- und Sponsoringmöglichkeiten, wie der Spenden-Adventskalender in Kooperation mit der „Schwäbischen Zeitung“, die VR-Mobile (Fahrzeuge, die von der Volksbank Vereinen zur Verfügung gestellt werden) und die Crowdfunding-Plattform. Insgesamt sind so im Jahr 2017 388 000 Euro an Spenden generiert worden. Das genossenschaftliche Prinzip „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ der Gründungsväter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch teilen Genossenschaftsbanken seit über 160 Jahren. Es wurde sogar zum immateriellen Kulturdenkmal ernannt, „damit sind wir sicher auf dem richtigen Weg“ ist Mayer überzeugt.