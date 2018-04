Volksbank verabschiedet Klaus Wachter

Ende März hat Vorstandssprecher Josef Hodrus den Vermögenskundenberater und Prokuristen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Klaus Wachter, nach 48 Berufsjahren in den Ruhestand verabschiedet. Davon hat Klaus Wachter 41 Jahre bei der Volksbank gearbeitet, berichtet das Geldinstitut.

Am 1. Februar 1977 hatte Wachter bei der damaligen Isnyer Volksbank seinen ersten Arbeitstag. Unter anderem übernahm er Verantwortung in der Wechselabteilung, im Auslandsgeschäft oder später auch als Koordinator der Zweigstellen der Bank. Im Jahr 1985 wurde ihm die Handlungsvollmacht erteilt – neun Jahre später erhielt er Prokura. Danach war er als Wertpapierspezialist und ab 2011 als Berater für die vermögenden Privatkunden der Bank tätig.

Bei der Abschiedsfeier bedankte sich Josef Hodrus mit den Worten: „Viele Jahre lang haben Sie Ihre Arbeitskraft, Ihr Wissen und Ihre Kompetenz für unsere Volksbank investiert. In all der Zeit standen für Sie Ihre Kunden an erster Stelle. Auf Sie konnte man sich blind verlassen.“