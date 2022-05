Vogelstimmenführung in Isny am Samstag

Die BUND-Ortsgruppe Isny lädt am kommenden Samstag, 7. Mai, zu einer rund zweistündigen Vogelstimmenführung ringsum Isny mit Dorothee Stuckle ein. Treffpunkt ist morgens um 7 Uhr am Kurhaus. Informationsgehalt und Genuss erhöhen sich laut Ankündigung deutlich für all jene, die ein Fernglas mitbringen.

Das Vogelgezwitscher, das die Menschen aktuell morgens weckt, ist ein Zeichen für den Frühlingsbeginn. Die Singvögel sind aus dem Winterquartier zurückgekehrt, und die Männchen beginnen mit ihrem Gesang, ihre Reviere aufzubauen und Weibchen anzulocken.

Spezifischer Gesang und die „Vogeluhr“

Dabei hat jede Vogelart hat ihren eigenen, spezifischen Gesang und beginnt morgens zu einer festgelegten Zeit, die sich nach dem Sonnenaufgang richtet.

Mehr zu dieser „Vogeluhr“ und wie und wo die einzelnen Vogelarten brüten, können Teilnehmer laut Ankündigung bei der Wanderung erfahren. Das Mitlaufen kostet nichts, bei Regen fällt die Führung aus.