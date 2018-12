Vitrine oder Flugojekt selbst gestalten

Das Projekt „Panorama_Partner Isny“ bietet in den Ferien ein kreatives Programm an: Jugendliche und Kinder können vom Mittwoch, 2. Januar, bis Samstag, 5. Januar, jeweils von 11 bis 16 Uhr ihre persönliche Ausstellungsvitrine gestalten.

Jedes Mädchen, jeder Junge kann sich ein Exponat, ein Thema aussuchen, es erklären und kreativ in Szene setzen. Profis stellen Materialen zur Verfügung, diskutieren die Entwürfe und unterstützen die Ideen. Als Ergebnis gibt es Ausstellungselemente, die im Schloss Isny ausgestellt werden. Die Teilnahme ist auch an einzelnen Tagen möglich. Mittwoch und Donnerstag sind die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren willkommen, Freitag und Samstag Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren.

Das Weihnachtsferienprogramm findet im Jugendcafé in der Alten Gerbe statt. Die Teilnahme mit Verpflegung im Rahmen des Projekts „Panorama_Partner“ ist kostenlos. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 0831 / 69718902 oder per E-Mail an info@panorama-partner-isny.de. Wer diese Ferien schon verplant ist, kann auch in den Osterferien teilnehmen. Unter dem Motto „Wir konstruieren ein Flugobjekt“ ist von Montag, 15., bis Donnerstag, 18. April, jeweils von 11 bis 16 Uhr im Jugendcafé in der Alten Gerbe und in der Städtischen Galerie im Schloss in Isny etwas los.

Die Teilnahme ist auch bei diesem Programm gesamt oder an einzelnen Tagen möglich. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren sind willkommen, die Teilnahme inklusive Verpflegung ist kostenlos.