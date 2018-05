Visitation beginnt mit einem Gemeindeforum

Zum Auftakt einer Visitation gehört das sogenannte Gemeindeforum, zu dem alle Kirchenmitglieder und auch Interessierte eingeladen sind. Nach der Wikipedia-Definition bedeutet Visitation: „Besuch eines Oberen mit Aufsichtsbefugnis zum Zweck der Bestandsaufnahme.“ Nach der Ordnung der evangelischen Landeskirche ist damit ein regelmäßiger Besuchsdienst der Gemeinden gemeint, den der Dekan zusammen mit dem Schuldekan im Rhythmus von zirka sechs bis acht Jahren durchführt.

Zum Auftakt vieler Besuche, Gesprächen und Sitzungen durch Dekan und Schuldekan, um das Innenleben der Gemeinde und deren Bezüge in die Gesellschaft kennenzulernen, findet ein Gemeindeforum statt, eine öffentliche Versammlung also, in der verschiedene Aufgabenfelder der Kirchengemeinde dargestellt werden. Wie aus dem Kirchengemeinderat zu vernehmen ist, sollen besonders Kirchenmusik, Jugendarbeit, Klinikseelsorge, Hospitalstiftung und Ökumene ins Auge gefasst werden.

Es geht nicht um eine Kontrolle der Gemeinde von den „Oberen“, sondern ums Wahrnehmen, wie die Menschen am Ort die Arbeit der Kirchengemeinde von innen und außen sehen. Was sind wir und was haben wir? Die leitenden Fragen dabei seien: Anerkennen und Danke sagen für das was geschieht, benennen, was besonders auffällt, beraten und unterstützen, wo es klemmt. Die Visitation schließt damit, dass die Dekane gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat darüber beraten, was sie wahrgenommen haben, und was in der Gemeinde und in der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Einrichtungen dran wäre.