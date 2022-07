Viertklässler werden verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 25. Juli wurden 83 Viertklässler mit einer feierlichen Verabschiedung in der Mensa des Schulzentrums aus der Grundschule am Rain entlassen. Vor der Ansprache der Elternvertreterinnen wurden alle Gäste durch den Cup-Song Rhythmus aller vierten Klassen begrüßt. Die Bläserklasse unter Leitung von Frau Denzel sorgte für die musikalische Umrahmung der Feier.

Nach der Ansprache der Schulleiterin Frau Westhäusser folgten von den vier Vierten Klassen sehr abwechslungsreiche und unterhaltende Beiträge, gefolgt von Danksagungen für das schulische Personal und der Ehrung des Fußballteams „Jugend trainiert für Olympia“.

Nach der Zeugnisübergabe tanzten alle ViertklässlerInnen zusammen das Lied „ Madre Tierra“, wobei alle sichtlich sehr viel Spaß hatten und den Refrain fleißig mitsangen. Der Vormittag klang mit einem kleinen Büfett aus.