Vierter Ukraine-Hilfstransport nach Polen startet: Spenden sind noch willkommen

Das inzwischen auf zehn Frauen und Männer angewachsene Helfer-Team der Allgäuer Karateschule Imeri plant am kommendem Wochenende einen weiteren, den dann vierten Hilfstransport nach Polen, um aus der Ukraine geflüchtete Kriegsopfer zu unterstützen.

„Am dringendsten benötigt werden Lebensmittel und Hygieneartikel“, weiß Enis Imeri von seinen polnischen Kontaktpersonen. Menschen hier im Allgäu, die derlei Güter noch kurzfristig beisteuern wollen, können sie am heutigen Mittwoch, 25. Mai, zwischen 16 und 19 Uhr in der Karl-Saurmann-Straße 3/4 in Wangen in den Räumen der Karateschule abgeben.

Spendenmöglichkeit noch diesen Mittwoch in Wangen

„Das können auch lose Waren sein, wir verpacken dann alles und laden es gleich in den Lkw-Aufleger, der bei uns vor der Tür steht“, erklärt Imeri zum 40-Tonner, den die Leutkircher Spedition Mösle für den Transport erneut kostenfrei zur Verfügung stellt. Samt den zwei Fahrern, die ihre Freizeit beziehungsweise Urlaubstage für die fast 1700 Kilometer lange Hin- und Rückfahrt „opfern“. Lediglich für den Dieseltreibstoff muss das Helfer-Team selbst aufkommen.

Hygieneartikel, die am vordringlichsten in den Flüchtlingseinrichtungen für die Ukrainer in Polen gebraucht werden, seien etwa Damenbinden, Zahnbürsten, Seife, Duschgel und Zahnpasta, aber auch Unterwäsche, vor allem für Kinder und Frauen. „Was auch wichtig wäre, aber nahezu unmöglich in den benötigten Mengen zu bekommen ist, sind Medikamente wie Ibuprofen oder ähnliches“, ergänzt Gerold Wagner.

Aus dem Allgäu nach Sobotka und Niemodlin

Der 50-Jährige ist der Vater eines Karate-Schülers und engagiert sich von Beginn an im Helfer-Team, dessen „Umkreis“ laut Imeri inzwischen auf fast 40 Menschen angewachsen ist. Wagner rekrutierte unter anderem weitere Kleintransporter, mit denen die Hilfsgüter aus dem Allgäu in die polnischen Städte Sobotka und Niemodlin gebracht werden.

In den zurückliegenden Wochen wurden erneut Sachspenden gesammelt, Annahmestellen waren die Standorte der Karateschule in Wangen und Isny sowie jener der Leutkircher Spedition Mösle. „Anfangs lief es etwas zäh, aber in den letzten zehn Tagen haben wir wieder eine unglaubliche Unterstützung erfahren“, freut sich Imeri, am Dienstag nach der Resonanz seiner Hilfeaufrufe gefragt.

Mühlen in der Region spenden 1,2 Tonnen Mehl

„Fantastisch ist, dass uns beispielsweise Mühlen hier aus der Region 1,2 Tonnen Mehl zur Verfügung gestellt haben“, ergänzt er. Auch Schulen unterstützten die Hilfsaktion weiter: Aus dem Rupert-Ness-Gymnasium in Wangen seien allein 24 Kisten mit Hilfsgütern gekommen, und in der Gemeinschaftsschule Argenbühl in Eglofs habe er einige Waren abholen können. Lebensmittel spendete erneut die Isnyer Firma Früchte Jork und die Familienbrauerei Stolz 20 Kisten mit Getränken, listet Imeri weiter auf, nur stellvertretend für unterstützende Firmen.

Weil die Bedürfnisse der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Polen inzwischen besser abschätzbar seien und um Dinge kaufen zu können, die am dringendsten benötigt werden – eben etwa Medikamente, sollte sich nicht kurzfristig noch eine Apotheke oder eine Arztpraxis als Spender finden, oder Lebensmittel, die unter den Hilfsgütern fehlen – und auch um den Treibstoff für die Fahrzeuge zu bezahlen, seien inzwischen auch Geldspenden willkommen.

Dank Geldspenden kann gezielter geholfen werden

Das habe dem Helfer-Team lange widerstrebt, berichtet Imeri, die Verwendung der Mittel werde indes penibel dokumentiert, um gegenüber den Spendern jederzeit Rechenschaft ablegen zu können. Dankbar sei er etwa einem Vater, „der uns privat einfach 1000 Euro gegeben hat, und von der Leutkircher Firma Sycotec kamen auch 800 Euro“.

All ihre Kraft bündeln die Helfer dieser Tage aber erst einmal für die anstehende vierte Fahrt dieses Wochenende. Zugleich hofft Enis Imeri auf weitere Kurzentschlossene diesen Mittwoch: „Vielleicht bringt uns der ein oder andere ja spontan nach der Arbeit noch was vorbei – denn jedes Päckchen hilft.“