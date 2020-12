Vierter Advent steht im Zeichen von Esel Lehi

„Meinst Du, ich kann das schaffen?“. So fragt der Esel Lehi seine Freundin Pike in der Fortsetzungsgeschichte des vierten Adventssonntags. Esel Lehi hat die herausfordernde Aufgabe, die schwangere Maria heil nach Bethlehem zu bringen. Und ihn hegen angesichts der Aufgabe und der Umstände Selbstzweifel. Doch Pike spricht ihm zu: „Nur Du kannst das schaffen, mein Freund!“ Und so gewinnt Lehi neuen Mut für den Weg nach Bethlehem. Nicht zu verzagen, zutrauen in den Weg zu haben, der vor einem liegt, und der einem zugemutet wird.

Das ist auch die Botschaft, die laut Pressemitteilung die Kinder mitnehmen sollen und die Gott an Weihnachten mit der Geburt Jesu den Menschen immer neu zusagen will. Gerade auch an diesem so eigenwilligen Weihnachtsfest. An den Weihnachtskrippen in Argenbühl, Beuren, Bolsternang, Menezlhofen und Rohrdorf sind inzwischen auch die Hirten mit ihren Schafen eingetroffen. Im Bild ist ein Kommunionkind mit Esel Lehi an der Menelzhofener Krippe zu sehen.