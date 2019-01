Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Einmündung B 12/K 8020 in Großholzleute leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 60-Jähriger mit seinem Toyota auf der Bundesstraße in Richtung Kempten unterwegs und wollte am Ende der Argenbrücke nach links auf die K 8020 in Richtung Rohrdorf abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er laut Polizeibericht jedoch zunächst anhalten. Der 37-jährige Fahrer eines Lkw, der hinter dem 60-Jährigen fuhr, erkannte dies allerdings zu spät und konnte auf der eisglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte deshalb heftig auf das Heck des Autos. In diesem erlitten der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit.