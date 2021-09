Vier Hände und vier Füße spielen Orgel

Eine Besonderheit werden Freunde der Orgelmusik beim zweiten Konzert des Isnyer Orgelherbstes am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr in der Isnyer Georgskirche erleben: Die Organisten Julia Lehner und Johannes Zeinler aus Wien werden Orgelwerke zu vier Händen präsentieren.

Julia Lehner erhielt ihren ersten Orgelunterricht im Alter von zehn Jahren. 2012 wurde sie an der Jacobs School of Music in Bloomington (USA) aufgenommen, um nach Erhalt eines Performer’s Diploma am Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt im österreichischen Burgenland zu studieren. 2018 schloss sie ihr Masterstudium bei Ludger Lohmann in Stuttgart ab. Seitdem ist sie als Musikpädagogin beim Burgenländischen Musikschulwerk tätig und arbeitet im Kulturmanagement-Bereich. Auch als Solistin und Kammermusikerin ist sie weiterhin aktiv.

Der österreichische Organist, Cembalist und Kirchenmusiker Johannes Zeinler zählt als Gewinner des 1. Preises beim Internationalen Orgelwettbewerb in St. Albans 2015 und des „Grand Prix de Chartres“ 2018 zu den erfolgreichsten Nachwuchsorganisten seiner Generation. Nach dem Studium der katholischen Kirchenmusik sowie Orgel und Klavier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, folgte ein Studienjahr in Toulouse. Seinen Masterstudiengang absolvierte er in Hamburg und in Groningen (Niederlande), wo er sich in den Bereich der Alten Musik vertiefte. Veranlasst durch seine frühen Erfolge übt er eine rege Konzerttätigkeit aus, die ihn bereits in viele Länder Europas und nach Kanada führte. So war er bereits zu Gast am King’s College Cambridge, an der Bavokerk Haarlem und am Mariinsky-Theater St. Petersburg.

Vom Barock über die Wiener Klassik bis zur zeitgenössischen Musik ist ein breites stilistisches Spektrum zu hören. Eingeleitet wird das Konzert mit einem Präludium des Wiener Komponisten Johann Georg Albrechtsberger zu vier Händen. Ebenso vierhändig ist von Mozart die Fantasie in f-Moll, von Jon Laukvik das geheimnisvolle Stück „MM” und der beschwingte Kaiserwalzer von Johann Strauss. Dazwischen bringen die beiden Organisten noch Werke für zwei Hände und zwei Füße zu Gehör. Dazu gehört eine Choralpartita von J.S.Bach, ein Präludium des romantischen Komponisten Mendelssohn-Bartholdy und ein Stück des Zeitgenossen Zsolt Gardonyi, der sich bei seiner Komposition von Mozarts Musik anregen ließ.

Auch bei diesem Konzert werden die Künstler in einer Videoübertragung für das Publikum zu sehen sein. Es gelten die zum Zeitpunkt des Konzertes gültigen Corona-Regelungen. Wie bei Gottesdiensten ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Anmeldungen sind im Pfarrbüro bis Freitag, 1. Oktober, um 12 Uhr möglich, entweder per Telefon unter 07562 / 971 10 oder per E-Mail an KathPfarramt.Isny@drs.de .

Reservierte Plätze halten die Veranstalter bis zehn Minuten vor Konzertbeginn frei. Restplätze werden am Abend vergeben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Das dritte und letzte Konzerte des Orgelherbstes findet am Sonntag 17. Oktober statt.