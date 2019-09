Vielseitige Einblicke von Kunst bis Stempel

Im Herbst bietet die Volkshochschule Isny (VHS) nach Angaben der Stadtverwaltung Isny wieder spannende Einblicke. So stehen Oberschwaben, München und eine Isnyer Firma auf dem Programm.

Stempel sind ein alltäglicher Gegenstand. Sie werden auch im digitalen Zeitalter häufig benutzt. Aber wie entstehen Stempel? Wer produziert diese? Mit der VHS geht es am Mittwoch, 9. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr in die Stempelfabrik Isny. Die Firma Maccarone fertigt seit 1997 Stempel aus Holz und Kunststoff in Isny, darüber hinaus aber auch unterschiedliche Kunststoffteile für namhafte Unternehmen. Die Teilnehmer dürfen die laufende Produktion besichtigen. Anmeldeschluss ist am 4. Oktober.

Oft kennt man laut Mitteilung das am wenigsten, was in der Nähe liegt. Oberschwaben berge ungeahnte Schätze. Die VHS gibt Einblicke in diese Schätze bei einer Exkursion am Mittwoch, 23. Oktober. Unter der Begleitung von Rudi Daumann und Gudrun Albrecht entdecken Teilnehmer das Biberacher Braith-Mali-Museum, die Klosterkirche von Gutenzell und das Kloster Bonlanden. Die Fahrt wird durch viele Hintergrundinformationen bereichert. Abfahrt ist um 8 Uhr am Kurhaus, die Rückkehr gegen 18 Uhr. Anmeldeschluss ist am 15. Oktober.

Einblicke in das zeitgenössische Kunstschaffen bietet die Fahrt nach München mit dem Besuch des Museums Brandhorst. Das Museum feierte im Mai sein zehnjähriges Bestehen und macht dazu die Werkschau „Forever young“, die einen Bogen von den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart mit ihren Neuerwerbungen spannt. Eine Führung lässt die Werke großer moderner Künstler erfahren. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Gudrun Albrecht begleitet die Fahrt am Samstag, 23. November. Abfahrt ist um 8 Uhr am Kurhaus, die Rückkehr gegen 18 Uhr. Anmeldeschluss ist am 13. November.