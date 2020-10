Viele glückliche Sieger beim Stadtradeln

Wegen der Sommerferien und bedingt durch Unsicherheiten wegen der Virus-Epidemie sind die Sieger im Stadtradeln erst jetzt geehrt geworden. Der Freude der Viel-Radler jeden Alters über Urkunden und Preise habe das keinen Abbruch getan, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Isny.

Auf der Wassertorstraße hatte demnach das Organisationsteam mit Katarina Schrade vom ADFC, Hellen Maus und Barbara Rau (beide Stadt Isny) den Stand für die Siegerehrung aufgebaut. Die Sieger waren gruppenweise nacheinander eingeladen worden, um das Einhalten von Abständen zu ermöglichen.

Auffällig viele Kinder waren dieses Jahr mitgeradelt, so das Schreiben. Sie wurden daher nach Jahrgängen in acht Kategorien geehrt. Gestartet wurde mit Kindergartenkindern der Jahrgänge 2016 und 2017, die mit 46,1, 46,3 und 48,4 Kilometern auf die drei ersten Plätze geradelt waren. „Mit der Differenzierung der Jahrgänge kamen mehr Kinder auf erste Plätze, davon erhoffen wir uns natürlich eine Motivation zum Weiterradeln“, wird Katarina Schrade zitiert. Die Rückmeldung der anwesenden Eltern zeigte, dass das Stadtradeln tatsächlich mehr Kinder und Jugendliche aufs Rad brachte. Teils sei es sogar so gewesen, dass sie umgekehrt auch ihre Eltern zum Radfahren animierten.

Bemerkenswert war laut dem Pressebericht die beste Einzelleistung. War voriges Jahr die größte Gesamtstrecke knapp mehr als 1000 Kilometer, so radelte dieses Jahr Dirk Zacher (DAV) mit dem Rennrad beachtliche 2142,4 Kilometer. Der DAV war die stärkste Gruppe mit insgesamt 28 185 Kilometern. Einen Sonderpreis gab es für die Parlamentarier, also Kreis- Gemeinde- und Ortschaftsräte. Mit 20 Teilnehmern waren sie die stärkste Parlamentariergruppe im Landkreis. Die beste relative Leistung mit 677 Kilometer pro Kopf erbrachte die Gruppe Contadino, eine Familie mit vier Personen.