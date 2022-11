Viele Aktionen helfen Kindern in Isny

Mit einem hochmotivierten Team startet der Isnyer Ortsverein des Deutschen Kinderschutzbunds in das Jahr 2023. Bei der Mitgliederversammlung mit Neuwahlen entschieden sich die Mitglieder für einen großen Wechsel in der Vorstandschaft, um die Auflösung des Vereins abwenden zu können. Die hartnäckige Suche im Vorfeld hatte sich gelohnt, erklärt Angelika Biesinger, neue erste Vorsitzende. Das neue Team bestehe zum großen Teil aus jungen Müttern und Vätern, die hochmotiviert sind, den Kinderschutzbund in Isny weiter voranzubringen, sagt sie.

Angelika Biesinger, die bisher für die Kasse des Vereins zuständig war, übernimmt den Posten der ersten Vorsitzenden. Ihre Vertretung ist doppelt besetzt mit Michaela Braun und Muzaffar Nuritdinkhodjaev. Als Beiräte haben sich Katrin Emmer, Marlies Karpf und Bernd Imminger zur Verfügung gestellt. Schriftführerin ist Michaela Bundscheit, Mysoon Shinnar ist die neue Kassierin. Sandra Halder bleibt weiterhin Kassenprüferin zusammen mit Bärbel Fischer. Elisabeth Rupf-Bolz verabschiedete sich zwar als Beirätin aus dem Vorstand, bleibt aber weiterhin im Kinderschutzbund für die wöchentliche Sprechstunde im Familientreff aktiv, geht aus der Pressemitteilung des Vereins hervor.

Winterstiefel-Aktion im November gestartet

Aus der ersten Vorstandsitzung berichtet Biesinger, es habe in der Sprechstunde vermehrte Anfragen wegen unbürokratischer Unterstützung von armutsgefährdeten Familien in Isny gegeben. Gründe seien vor allem angestiegene Energiekosten und die Kostensteigerungen in allen Lebensbereichen.

Für die Anfang November gestartete Winterstiefel-Aktion, bei der sich bedürftige Familien einen Zuschuss von 20 Euro pro Kind für gekaufte Winterstiefeln abholen konnten, hat der Kinderschutzbund bereits knapp 1000 Euro ausbezahlt. Bei den nächsten zwei Terminen, rechne das Team mit gleich hohen oder sogar noch mehr Anfragen, erklärt Biesinger. Dabei weist sie noch einmal darauf hin, dass solche Aktionen nur geleistet werden können, wenn weiterhin genügend Spenden beim Kinderschutzbund eingehen, da der Verein ausschließlich auf Spendenbasis arbeite. Deshalb ruft das neue Team aktiv zu einer Spendenaktion „Energiespenden für Familien in Isny“ auf. „Wenn Sie eine erhaltene Energiepauschale, oder einen Teil davon spenden, geben wir Ihre Spende nach einem persönlichen Gespräch direkt und unbürokratisch an notleidende Familien mit Kindern in Isny und naher Umgebung weiter“, appelliert Biesinger. Damit die Spende nur bei den wirklich bedürftigen Familien ankommt, garantiert sie eine Zusammenarbeit mit den anderen karitativen Einrichtungen in Isny.

„Kinderwunschbaum“ in der Sparkasse

Der bekannte „Kinderwunschbaum“ steht dieses Jahr während der Adventszeit in der Sparkasse Isny und wird von der Kinderbrücke Isny organisiert. Der Kinderschutzbund hat eine Idee ihres aktiven Mitglieds Susanne Weinrich aufgegriffen: „Isnyer Kinder helfen Kindern“. Im Sinne der Nachhaltigkeit und mit dem Hauptgedanken des Teilens, sind Kinder in der Zeit vom 30. November bis 8. Dezember in Isny aufgerufen, ein neuwertiges, sehr gut erhaltenes Spielzeug beim Kinderschutzbund abzugeben. Das Team wird die gespendeten Spielsachen am 10. Dezember im Familientreff aufbauen. Familien, die sich keine neuen Spielsachen als Weihnachtsgeschenk leisten können, dürfen sich hier ein Spielzeug pro Kind aussuchen.