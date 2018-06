Viel Freude an Blasmusik im Schlosshof

Das Benefizkonzert des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen ist 2016 zur Unterstützung der Feuerwehrjugend gedacht gewesen – und war damals leider nur spärlich besucht. Dennoch hat sich herumgesprochen: Dieses Orchester mit 45 Profimusikern bietet Blasmusik vom Feinsten. Knapp 400 Besucher konnten das nun bestätigen.

Der Beifall nahm kein Ende, sodass Dirigent und Oberstleutnant Karl Kriner zwischen den Zugaben mehrmals versprach, dass das Gebirgsmusikkorps in zwei Jahren wiederkomme, da sowohl das Interesse der Zuhörer als auch das Ambiente im Schlosshof einmalig seien.

Die Musiker präsentierten ein kurzweiliges Programm aus ihrem wohl fast unbegrenzten Repertoire: Im ersten Teil Traditionelles wie Märsche, Polkas, Walzer, Operettenmelodien und im zweiten Teil Modernes, Unterhaltsames und auch symphonische Kompositionen.

„Wir sind so etwas wie die klingenden Botschafter der Bundeswehr bei nationalen wie internationalen Einsätzen, bei repräsentativen Anlässen im politischen Bereich, bei der Truppe in Einsatzgebieten, und auch zu wohltätigen Zwecken, wie zum Beispiel hier in Isny zur Unterstützung der Bergwacht“, erklärte eine der zehn weiblichen Musikerinnen im Orchester. Das nachrangige Aufgabengebiet der meisten Musiker sei der Sanitätsdienst. Sie freue sich deshalb besonders, dass die Musiker einen Beitrag zugunsten der Bergwacht leisten konnten – neben Feuerwehr und DRK-Ortsgruppe die dritte „Blaulichtfamilie“ in Isny.

Knapp 20 aktive Mitglieder zählt das Bergwacht-Team. Auch einige junge Leute sind dabei, Melanie Immler, Jasmin Bäumler, Simon Kießling und Lukas Hink stehen gerade vor ihrer Bergwachtprüfung: „Die Rettungsdienste der Bergwacht erstrecken sich auf Biker-, Radler- und Wanderwege, auf Klettersteige, Loipen, Skilifte, Sprungschanze“, erklärt der zweite Vorsitzende, Albert Brüning. „Wir retten auch schon mal einen Gleitschirmflieger, der in einem Baum hängen geblieben ist.“

Sobald außerhalb befestigter Wege etwas passiert, werde über die Notrufnummer 112 auch die Bergwacht alarmiert. „Unsere Aufgabe ist es, verletzte Personen bis zum straßengebundenen Rettungsdienst zu bringen. Bei jedem Wetter, bei Tag und Nacht, in jedem Gelände, im Sommer und im Winter.“

Ein ganz konkretes Problem sei – und weshalb sie auch so froh seien über dieses Benefizkonzert, für das sich die Feuerwehr stark gemacht hat: „Wir müssen unser Quartier in der Rettungswache im Bufflerweg verlassen. Die DRK-Kreisverwaltung zieht nach Wangen, die Rettungswache bekommt ein neues Domizil am Nordring, in der Nähe des TÜV – wir benötigen dann auch ein anderes Domizil: für die Gruppe und für unsere Spezialfahrzeuge“, erläutert Brüning.

Die Bewirtung beim Schlosskonzert besorgte in gewohnt zuverlässiger und freundlicher Weise die Feuerwehr. Der Bauhof übernahm den Tribünen-Auf- und Abbau, die Bestuhlung stemmten alle gemeinsam. Feuerwehrkommandant Markus Güttinger und Bergwachtchefin Brigitte Schurr fanden daher herzliche Dankesworte für Musiker und alle, die zu einem Höhepunkt im Isnyer Jahreslauf beigetragen haben.