VHS Isny bietet drei Online-Vorträge zum Klimwandel an

Die Klimakrise hat massive Auswirkungen, ihre Folgen treffen die Menschen aber unterschiedlich. Drei kostenfreie Online-Vorträge, die die Volkshochschule (VHS) Isny anbietet, befassen sich mit diesem Thema. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die VHS Isny ist über den Deutschen Volkshochschulverband (DVV) am neuen Programm Stadt.Land.Welt.-Web beteiligt. Dieses enthält eine digitale Vortragsreihe zu den „Sustainable Development Goals“ der Agenda 2030.

Gemäß diesen „17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung“ lautet der erste Vortrag „Gender trifft Erwärmung – Was hat die Klimakrise mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun“. Am Mittwoch, 2. November, von 19 bis 20.30 Uhr spricht die Ethnologin Sarah Louis Montgomery über die Folgen der Klimakrise für Frauen im Globalen Süden, die davon besonders betroffen sind.

Am Mittwoch, 16 November, 19 bis 20.30 Uhr, spricht Nachhaltigkeitsforscher Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings darüber, wie eine „klimaneutrale Gesellschaft“ geschaffen werden kann, was Verbraucher tun können und was die Politik vorgeben muss. Denn bislang wirtschaftet die Menschheit auf Kosten der Natur.

Ein Drittel der deutschen Wocheneinkäufe landet im Müll. Bäckermeister Roland Schüren und Roman Herre, Agrarreferent bei der Menschenrechtsorganisation FIAN, beleuchten am Mittwoch, 30. November, 19 bis 20.30 Uhr, aus verschiedenen Blickrichtungen das Thema „Überflüssiger Überfluss – wie geht nachhaltige Ernährung“. Da geht es beispielsweise darum, ob Bio die Welt ernähren kann, wie Hunger die Hungernden diskriminiert und welche Strategien den Hunger bekämpfen können.

