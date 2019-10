Verwaltungsgericht verhandelt Wegerecht zu möglichem Beurener Windkraft-Standort

Die vierte Kammer des Verwaltungsgerichts (VG) in Sigmaringen verhandelt diesen Dienstag, 29. Oktober, ab 14 Uhr eine Klage gegen die Stadt Isny. Sie könnte eine neue Dynamik ins Thema Windkraftanlagen auf dem Beurener Berg bringen. Laut Pressemitteilung des VG geht es „in dem terminierten Verfahren gegen die Stadt Isny (AZ 4 K 4748/17) um die Widmung eines Weges im Bereich des Eckentaler Forst durch Gemeinderatsbeschluss vom 25. Juli 2016“, gegen den sich sich zwei Klageparteien gewendet haben. Das VG erläutert dazu: „Im Hintergrund der vorliegenden Klage steht das Interesse eines Windenergieanlagenbetreibers, über den Weg Zufahrt zu noch zu errichtenden Windrädern zu erlangen.“ Für den betreffenden Wald- und Forstweg hätte die Stadt im Jahr 1975 im Rahmen einer Flurbereinigung die Unterhaltspflicht übernehmen sollen. Die dafür nötige Umwidmung war allerdings nie erfolgt und erst 2016, also 41 Jahre später, per Gemeinderatsbeschluss und auf Empfehlung der Stadtverwaltung nachgeholt worden. Die Berichterstattung von 2016 ist für SZ-Abonnenten im E-Paper-Archiv unter 23. und 28. Juli 2016 einsehbar.