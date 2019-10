Versuchter Enkeltrick in Leutkirch und Isny

Mindestens fünf Bewohner in Leutkirch und Isny sind am Donnerstag zwischen 11.30 bis 12.00 Uhr von einer unbekannten Anruferin mit unterdrückter Anrufererkennung angerufen worden. Laut Polizeibericht ließen sich die Angerufenen nicht täuschen und informierten die Polizei über die Kontaktaufnahme der unbekannten Frau. Sie gaben an, dass sich die Anruferin als Bekannte namens „Christel“ ausgegeben und angegeben habe, sich nach dem Erwerb einer Immobilie in einer finanziellen Notlage zu befinden und durch einen Gerichtsvollzieher unter Druck gesetzt worden zu sein. Die Forderung bestünde beim Amtsgericht Leutkirch, wo die unbekannte Anruferin bei einer Frau Brettschneider eine größere Summe einzuzahlen habe. Zusätzlich, so die Polizei weiter, habe die Unbekannte angeboten, persönlich vorbeizukommen und einen Kuchen mitzubringen. In diesem Zusammenhang habe sie sich auch nach Sparguthaben und Vermögenswerten erkundigt.