Gleich mehrere besorgte Passanten meldeten am Montagnachmittag einen auffälligen Schwan bei der Polizei. Bei einer Überprüfung der Polizisten zusammen mit einem Beauftragten des Landratsamtes wurde entdeckt, dass das Tier am Fuß verletzt war. Wie die Polizei berichet, wurde der Schwan eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht. Nach der Behandlung entließen die Helfer den Wasservogel wieder in die Freiheit.