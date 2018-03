Verbundschule mit vier, Gymnasium mit drei fünften Klassen im kommenden Schuljahr

Diese Woche waren in Isny die Anmeldetermine für die fünften Klassen an den weiterführenden Schulen, fürs Gymnasium und für die Verbundschule. Letztere wird 2018/19 in den fünften Klassen „vierzügig“ laufen, mit einer Klasse weniger als in diesem Schuljahr, weil keine Inklusionsklasse gebildet wird. Die für die Realschule angemeldeten 65 Schüler werden in drei Klassen aufgeteilt, die Werkrealschule bekommt eine „Fünfte“ mit 20 Schülern. Der „geburtenschwache Jahrgang“ sei abzusehen gewesen, hieß es gestern seitens der Schulleitung, die außerdem mitteilte, das 32 der insgesamt 85 neu angemeldeten Schüler aus Bayern kommen.

Genaue Zahlen zur Freistaat-Quote hat Jochen Müller, Leiter des Isnyer Gymnasiums, nicht. Er überschlug, dass der Anteil der bayerischen Fünftklässler „gleichbleibend bei 40 bis 50 Prozent“ liege. Bei insgesamt 80 Anmeldungen plant er mit drei fünften Klassen, was „angesichts der Schülerzahlen in Ordnung“ sei: „Wir müssen nüchtern sein, realistisch, die prognostizierten Zahlen greifen“, sagte Müller gegenüber der SZ mit Blick in Vergangenheit und Zukunft. Vor zwei Jahren hatte das Gymnasium ebenfalls drei „Fünfte“, im aktuellen Schuljahr sind es vier.

Die weiterführenden Schulen in Isny besuchen ab September demnach 165 Schüler aus der Stadt und den Orten im bayerischen und baden-württembergischen Umland. Noch keine konkreten Zahlen gibt es für die Isnyer Wirtschaftsschule, dort war schon am 1. März Anmeldetermin. Allerdings seien allein in der Woche vor den Osterferien drei „Nachmeldungen“ gekommen, war gestern bei der Schulleitung zu erfahren, „verbindliche Angaben“ gebe es erst zum Ende dieses Schuljahres.

Die Wirtschaftsschule ist eine zweijährige, zur Fachschulreife führende Berufsfachschule. Sie vermittelt eine kaufmännische berufliche Grundbildung, führt mit der Abschlussprüfung zur Mittleren Reife und ermöglicht Zugang zu allen beruflichen Laufbahnen und weiterführenden Schulen, die diesen Abschluss voraussetzen.