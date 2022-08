Verabschiedung mit Verzögerung in Isny

Aus dem Kindergarten in den Ruhestand: Die Stadt Isny hat ihre langjährigen Mitarbeiterinnen Ingrid Abt, Rita Riedle und Albertine Wagner feierlich aus dem Arbeitsleben verabschiedet. Die drei Frauen haben in Städtischen Kindergärten in Isny gearbeitet und waren zum Teil nun schon eine Weile im Ruhestand, wegen der Coronapandemie musste ihre Verabschiedung jedoch verschoben werden.

Ingrid Abt war achteinhalb Jahre als Hauswirtschafterin in der Außengruppe des Kindergarten Felderhalde tätig. Rita Riedle arbeitete seit April 1997 im Kinderhaus Spatzennest, wo sie eine der „Frauen der ersten Stunde“ war, wie Bürgermeister Rainer Magenreuter sagte. Sie wurde zudem für ihr Dienstjubiläum 25 Jahre geehrt.

Albertine Wagner war vom Oktober 2000 bis Dezember 2020 als Erzieherin im Kindergarten Felderhalde, vorwiegend in den Integrationsgruppen tätig.