VBAO wird Verwahrentgelt an Kunden weitergeben

Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) berichtete im jährlichen Firmengespräch über aktuelle Themen der Bank und sprach über anstehende Herausforderungen. Zu Gast waren Bürgermeister Rainer Magenreuter, Bauamtsleiterin und Wirtschaftsförderin Katharina Haug sowie Joachim Hölz, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg GmbH.

Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO und Artur Kling, Regionalmarktdirektor Isny/Kißlegg, gaben zunächst einen Einblick auf die aktuellen Zahlen. Im ersten Halbjahr 2021 habe das Institut im Kreditgeschäft einen Zuwachs von rund 83 Millionen Euro verzeichnet. Die Kundeneinlagen seien um 80,5 Millionen Euro gewachsen. Seit 11. Juni 2014 müsse für bei der EZB angelegtes Geld Verwahrentgelt bezahlen werden. Das Ziel dahinter ist, Bankguthaben von Geschäftsbanken bei der EZB unattraktiv zu machen und so die Kreditvergabe an Bankkunden zu forcieren. Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine sogenannte Mindestreserve bei der EZB zu halten. Diese soll unter anderem zur Stabilisierung der Geldmarktzinsen beitragen. „Da diese Situation nun schon so lange andauert, ist es für uns unumgänglich, von einzelnen Kunden für deren höhere Geldeinlagen ebenfalls ein Verwahrentgelt zu verlangen. Wir glauben nicht daran, dass die Minuszinspolitik der EZB die Investitionsfreudigkeit der Unternehmen anregt. Aus unserer Sicht sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und nicht der geringe Zins ausschlaggebend. Dennoch müssen auch wir uns an die Vorgaben der EZB halten“, erläutert Hodrus. Die Niedrigzinsphase zeige schon jetzt negative Auswirkungen auf die Ertragskraft der Bank.

Das Halbjahresergebnis liegt auf dem fast gleichen Niveau wie in 2020. Josef Hodrus und Artur Kling gehen davon aus, dass das Betriebsergebnis zum Jahresende auf Vorjahresniveau sein wird.

Natürlich beschäftigt die Corona-Pandemie auch die VBAO sehr. Die Bank hat bereits 52,6 Mio. Euro in Form von Soforthilfen an ihre Kunden ausgezahlt. Die Summe der Förderdarlehen beträgt lediglich 35 Mio. Euro, was aber ein gutes Zeichen sei, da jedes Förderdarlehen für eine zukünftige Belastung bei den Kunden führt.

Auf die Nachfrage, wie es um die Planungen zum Umbau der Hauptstelle der Bank in der Bergtorstraße steht, berichtet Josef Hodrus, dass es aktuell nichts Neues zu berichten gibt. Die Verantwortlichen stecken immer noch in der Planungsphase.

Katharina Haug spricht die Schließung der Commerzbank-Filiale in Isny im Allgäu an und fragt in diesem Zusammenhang nach, wie die VBAO mit den Themen verändertes Kundenverhalten und Personalentwicklung umgeht. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich die VBAO verstärkt auf digitale Besprechungsmöglichkeiten konzentriert.