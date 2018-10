Vater verletzt Tochter mit Teppichmesser am Hals

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 48-jähriger Syrer am Dienstag vom Landgericht Ravensburg zu eineinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Es ist bereits der dritte Urteilsspruch in diesem Fall. Im September 2016 hatte der Angeklagte in einem Asylbewerberheim in Isny seine damals sechzehnjährige Tochter mit einem Teppichmesser am Hals verletzt. Bei der Tat war der Beschuldigte betrunken. Vor dem Landgericht beteuerte er, dass es keine Absicht gewesen sei. Er habe die Plastikverpackung von einem Sixpack Bier aufschneiden wollen. Dazu habe er das Messer schwungvoll von unten nach oben geführt und dabei seine Tochter, die sich in der Nähe befand, am Hals verletzt. „Es war ein Unfall“, sagt er am Ende der Gerichtsverhandlung sogar auf Deutsch.

2017 war das Amtsgericht Wangen seiner Version gefolgt und hatte ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen das Urteil hatte die Ravensburger Staatsanwaltschaft Widerspruch eingelegt. Im Februar dieses Jahres wurde der Fall vor dem Landgericht Ravensburg erneut verhandelt. Im Gegensatz zum Amtsgericht sah das Landgericht mit dem Vorsitzenden Richter Franz Bernhard das Geschehene nicht als Unfall an. Der Angeklagte habe seine Tochter im Streit mit einem Messer in der Hand geschlagen, so die Auffassung des Landgerichts. Der 48-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seit dem Urteil ist der Familienvater in Haft.

Gegen das Urteil des Landgerichts legte die Verteidigung ihrerseits Revision ein – erfolgreich. Das Oberlandesgericht Stuttgart erkannte einen Verfahrensfehler. Der Dolmetscher, der bei der Gerichtsverhandlung übersetzt hatte, war nicht vereidigt gewesen. Die Frage des Vorsitzenden Richters „Sind Sie allgemein vereidigt?“ hatte der Dolmetscher missverstanden als „Sind Sie allgemein geeignet?“ und fälschlicherweise bejaht. Das Oberlandesgericht hob das Urteil auf und verwies den Fall zurück an das Landgericht. Daher die erneute Verhandlung in Ravensburg, dieses Mal mit Richter Rolf-Peter Schall als Vorsitzendem.

Halsschlagader nur um einen Zentimeter verfehlt

Das eine, das nach drei Gerichtsverhandlungen zweifelsfrei feststeht, ist die Tat. Der Syrer fügte seiner Tochter mit einem Teppichmesser eine zehn Zentimeter lange und etwa halben Zentimeter tiefe Schnittwunde auf der rechten Halsseite zu. Die Verletzung an sich sei nicht gefährlich gewesen, so ein Rechtsmediziner vor Gericht. Doch sie hätte es werden können. Wie der Gutachter ausführt, liegt die Halsschlagader nur einen Zentimeter tiefer. Wäre diese getroffen worden, hätte die Verletzung tödlich sein können. Nach Einschätzung des Sachverständigen war der Angeklagte nicht in der Lage, den Verlauf des Schnittes so exakt zu beeinflussen. „Es war Zufall, dass die Verletzung nicht schlimmer war“, schlussfolgert daraus Richter Schall und erkennt eine Nähe zum versuchten Totschlag. Die Schilderung des Angeklagten, er sei beim Öffnen eines Sixpacks Bier ausgerutscht und habe seine Tochter unabsichtlich verletzt, hält der Rechtsmediziner zwar nicht für unmöglich, aber für „sehr unwahrscheinlich“.

Das zweite, das zweifelsfrei feststeht, ist das Bemühen der Tochter, ihren Vater zu schützen. Polizisten, Sanitätern und Ärzten erzählte sie verschiedene Versionen. Sie sei mit dem Fahrrad gestürzt und in eine Glasscherbe gefallen, lautete eine. Ihr Freund sei ausgerastet und habe sie verletzt, eine andere. Einzig ihrer Freundin, die ebenfalls im Asylbewerberheim in Isny wohnte, vertraute sie an: „Es war kein Unfall.“ Im Streit habe der Vater seine Tochter mit einem Messer in der Hand geschlagen, sagte die Freundin des Opfers zunächst aus. Doch bei der erneuten Verhandlung vor dem Landgericht bestreitet sie ihre vorherige Aussage. Das bringt Richter Schall in Rage. Er holt Franz Bernhard in den Zeugenstand und konfrontiert die Zeugin mit dem, was sie im Februar vor ihm aussagte. Vergeblich. Auch die Aussage des Freundes des Angeklagten bringt kein Licht ins Dunkel. Er war im gleichen Zimmer wie Vater und Tochter, als die Tat geschah. Die Verletzung selbst habe er nicht gesehen, sagt er. Nur das Blut.

Tochter verweigert die Aussage

Im Gegensatz zu vorher macht die Tochter bei der dritten Verhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Ihre Mutter sagt aus. Sie ist mit ihren anderen Kindern vor gut einem Jahr nach Deutschland gekommen. Beide Frauen tragen keinen Schleier, sind geschminkt und westlich gekleidet. Dass der Angeklagte ein frommer Muslim sei, wie es das Landgericht im Februar gesehen hatte, bestreitet seine Frau. Sie bestätigt jedoch sein Alkoholproblem. Nach der Urteilsverkündung umarmt sie weinend ihren Mann, bevor er gefesselt zurück ins Gefängnis geführt wird.