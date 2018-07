Vater Klaus Briechle landet vor Sohn Niklas

Der dritte Berglaufklassiker im deutschen Alpenraum findet im Karwendelgebirge mit Start in Mittenwald statt, von wo die Strecke über steile Geröllpassagen und einen Tunnel bis zur Nördlichen Linderspitze hinaufführt. Klaus Briechle vom TV Isny erreichte das Ziel nach 1:28:54 Stunden, was Platz zwei in seiner Klasse und im Gesamtfeld Platz 50 bei 340 Teilnehmern bedeutete. Damit war auch die inoffizielle Familienwertung entschieden. Sohn Niklas Briechle kam nach 1:42:32 Stunden als 24. seiner Klasse ins Ziel.

Am gleichen Tag startete Rudolf Hagemann nach einer längerer Verletzungs- und Aufbauphase beim 36. Hauchenberglauf über sieben Kilometer. Er konnte wieder an die alte Stärke anknüpfen und kam nach 37 Minuten als klarer Klassensieger und Zwölfter im Gesamtklassement an.

Beim 48. Allgäuer Volkslauf Leutkirch zeigte sich wieder eine größere Gruppe von Läufern des TV Isny. Zwei Strecken werden hier im Rahmen des Kinderfestes angeboten: fünf und zehn Kilometer. Die Isnyer Läufer schlugen sich hervorragend. Alexander Briechle war als Jüngster der Schnellste und kam nach 41:46 Minuten ins Ziel, als Vierter in der Hauptklasse. Ihm folgte Rudolf Hagemann mit 42:02 Minunten, er kam damit erneut aufs Siegertreppchen in seiner AK. Klaus Briechle erreichte mit 43:36 Minunten wiederum einen Podestplatz in der gleichen AK. 43:55 Minuten benötigte Martin Steinhauser, er lief als Vierter damit knapp am Podest vorbei. Nora Nägele belegte mit 47:57 Minuten in der Frauenhauptklasse Platz zwei. Sebastian Briechle, komplettierte das starke Ergebnis durch einen Sieg über fünf Kilometer in der Hauptklasse in 22:12 Minuten.