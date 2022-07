Vandalismus an Isnyer Jugendzentrum

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag am Jugendzentrum in der Isnyer Rainstraße randaliert.

Die Täter zerstörten laut Polizei in der Lounge unter anderem ein Palettensofa und zerschlugen mehrere Dachziegel. Mit einer Bierflasche wurde eine Scheibe eingeworfen. Außerdem entleerten die Täter den Inhalt eines Mülleimers. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise werden unter Telefon 07562/976550 erbeten.