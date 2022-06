Unwetter in Isny: Feuerwehr rückt zu 27 Einsätzen aus

Das schwere Gewitter mit stürmischen Windböen hat am Pfingstsonntag in Isny zahlreiche Schäden hinterlassen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Isny rückte zu insgesamt 27 Einsätzen aus. Wie Kommandant Markus Güttinger im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, waren mehrere Bäume umgestürzt, in einige Keller lief Wasser und manches Dach wurde durch den Wind stellenweise „abgedeckt“.

„Wir hatten mit 117 Kilometer pro Stunde die höchste gemessene Windgeschwindigkeit in Isny“, sagte Güttinger. Der bisherige Rekord sei von Timo Riedel, der eine private Wetterstation betreibt und in der Feuerwehr aktiv ist, gemessen worden. Der Schwerpunkt des Gewitters lag offenbar in der Isnyer Kernstadt. Vereinzelte Einsätze habe es aber auch in Neutrauchburg gegeben.

„Löcher“ in Hausdächern

Nach Angaben von Güttinger fielen mehrere Bäume auf Straßen und auch Autos. In einzelnen Kellern war Wasser zu finden: „Manchmal stand das Wasser drei Zentimeter hoch, manchmal auch 40 Zentimeter.“ Zudem rissen die Windböen „stellenweise richtige Löcher“ in Hausdächer, die dann mit Folien geschlossen wurden. Unter den Einsätzen war offenbar auch ein „Tiereinsatz“ auf dem Festplatz. Drei Jungstörche und ein Fischreiher konnten nur noch tot geborgen werden.

Im Einsatz waren die Abteilungen Stadt und Neutrauchburg mit neun Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften. Zur Koordination und Dokumentation war auch die Führungsgruppe im Feuerwehrhaus aktiv.

Die Polizei meldete indes einen Einsatz, weil ein Baum auf ein Auto gestürzt war. Sachschaden: rund 25 000 Euro. Personen kamen nach aktuellen Kenntnissen der Polizei durch das Unwetter in Isny und anderen Teilen des Landkreises nicht zu Schaden. In Leutkirch und Bad Wurzach war das Gewitter deutlich schwächer. Die Polizei verzeichnete in beiden Städten keine Einsätze.