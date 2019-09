Unternehmerstammtisch besucht Walter Baustoffe in Isny

Am Dienstag, 1. Oktober um 19 Uhr, trifft sich der Unternehmerstammtisch bei der Firma Walter Baustoffe in Isny, wie in einer Mitteilung berichtet wird.

Beim Unternehmerstammtisch geht es nach einer Begrüßung durch den Geschäftsführer Christian Rauh und dem Leiter der Isnyer Filiale Berthold Mösle zu einer gemeinsamen Betriebsführung durch die Gartenwelt, das Außenlager, die Lagerhalle und den Baufachmarkt. Eine anschließende Präsentation informiert über die Entwicklung des Unternehmens, das Leistungsportfolio und das breite Produktsortiment. Danach gibt es Raum für Austausch und Gespräche.

1922 gegründet, beschäftige das Unternehmen heute 49 Mitarbeiter, darunter Baustoffkaufleute, Bautechniker, Handwerker, Energiefachberater, Modernisierungsberater sowie weitere Fachberater für die Bereiche Trockenbau, Fliesen, Gartenbau und Hochbau. Sieben Azubis machen derzeit ihre Ausbildung in den Bereichen Groß- und Außenhandel sowie Lagerlogistik, heißt es weiter. Das Unternehmen verstehe sich nicht nur als Baustofflieferant, sondern auch als Dienstleistungspartner. Mit professionellen Beratungsmöglichkeiten lege Walter Baustoffe seinen Kunden das Fundament für ihre Bauvorhaben und stattet sie mit allem Nötigen zur Verwirklichung des eigenen Projektes aus.

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Parkmöglichkeiten finden sich direkt vor dem Geschäft in der Leutkircher Straße 67. Um Anmeldung über Isny Aktiv wird gebeten.