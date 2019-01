Unsicherheit im Schulbusverkehr wegen der Schneefälle

An der Grunschule in Beuren fällt am Freitag, 11. Januar, aus Sicherheitsgründen die Schule aus. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagmittag auf Anfrage der SZ mit. Wie es auf den anderen Schulbuslinien im Isnyer Stadtgebiet aussieht, könne sich stündlich ändern, abhängig von der Fortdauer der Schneefällem hieß es aus dem Rathaus weiter.

Die mit dem Schülertransport beauftragten Busunternehmen könnten aufgrund der sich ständig ändernden Wettersituation derzeit „nur stichpunktartig Hinweise“ geben. So habe das Busunternehmen Pfahler beispielsweise am Donnerstagvormittag angerufen und mitgeteilt, dass die Busse fahren würden, allerdings teilweise natürlich mit Verspätung, manche Kurse würden auch entfallen. Die Verbundschule Isny hat am Donnerstagnachmittag, 10. Januar, der Unterricht abgesagt.