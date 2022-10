Unser „Wir!“ gewinnt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Wir“ fand am 13. September die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler in der Mensa der Verbundschule Isny statt. Die Bühne war mit großen Plakaten dekoriert, auf denen ebenfalls ein großes „Wir“ zu lesen war.

Zu Beginn lauschten die aufgeregten und neugierigen neuen Fünftklässler dem Lied „Wer, wenn nicht wir“, das die 7a extra für sie eingeübt hatte. In dem Lied und den Vorträgen der Schulleiterin Wanda Rohse und der neuen Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen ging es darum, dass aus vielen „Ichs“ ein „Wir“ werden soll und dass keiner alleine ist.

Spannend wurde es, als die Konrektorin Anette Messer die Namen vorlas und damit die Kinder den jeweiligen Klassen zuordnete. Mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Sebastian Müller, Edith Heine, Volker Zimmer, Martin Wenz, Ramona Frommknecht und Meike Lang zogen die Klassen zum neuen Klassenzimmer. Im Stadion hielt jede Klasse kurz an, um ein erstes gemeinsames Klassenfoto zu machen.

Die erste Schulwoche verbrachten die Fünftklässler mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, um sich durch verschiedenste gemeinsame Aktivitäten gegenseitig kennenzulernen.

Nicht fehlen durften natürlich auch Informationen zum neuen Stundenplan und den neuen Fächern. Mit einer Schulhausrallye konnten sich die Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche mit dem Schulgebäude vertraut machen. Einen Einblick in die Abläufe in der Mensa gewannen sie bei einem Probeessen. Auf dem Programm stand außerdem ein erstes Kennenlernen bei Tee und Müsli mit den Schulsozialarbeiterinnen Kathrin Meier und Elisabeth Mayr. Zudem begrüßte der Förderverein die Schülerinnen und Schüler mit einer Brezel an der Verbundschule.