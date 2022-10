Ungewöhnliches Trio gastiert im Roten Salon

Drei Länder, drei Musiker, viele Instrumente: Das ist Triollage mit der Polin Malgorzata Grzanka-Räth, Violoncello und Gesang, dem Allgäuer Frank Steckeler, Klarinetten, Saxofon, Gitarre und Cajon, und dem Bosnier Alen Gadzun, Akkordeon und Klavier.

Das Trio gastiert am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Isnyer Roten Salon. Es biete Musik mit vielen Gesichtern, heißt es in der Ankündigung. Die stilistische Vielfalt umfasse feinsinnige eigene Kompositionen voller Energie und Melancholie, sehnsüchtige Tangos, wilde Balkanmelodien sowie irische Tanzstücke.

Grzanka-Räth, Steckeler und Gadzun lassen von ihren unterschiedlichen Wurzeln inspirieren. Dabei verschmelzen diese Unterschiede zu einem anspruchsvollen, progressiven Musikstil, den sie „Welt-Kammermusik“ nennen.

Tickets zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 18) gibt es per E-Mail an info@rotersalon-isny.de, unter Telefon 0171/8755237 und oder an der Abendkasse ab 18.15 Uhr.