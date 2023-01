Zeugen sucht der Polizeiposten Isny, nachdem am vergangenen Donnerstag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios am Angelehof ein geparkter VW Golf angefahren worden ist. Der Unfallverursacher kümmerte sich nach Mitteilung der Polizei nicht um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro an dem Golf und flüchtete. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07562/976550 bei der Polizei in Isny zu melden.