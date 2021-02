Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Montag zwischen 17 und 18.30 Uhr in der Isnyer Straße „An der Felderhalde“ einen geparkten Audi touchiert und an dessen rechter hinterer Tür Sachschaden von etwa 1000 Euro verursacht. Der Unbekannte, der den Audi mutmaßlich mit seiner Anhängekupplung beschädigt hat, floh im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07522 / 9840 entgegen.