Unfallflucht in Tiefgarage: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Unfallflucht im Tiefgaragenkomplex bei der ehemaligen Post am vergangenen Donnerstag sucht der Polizeiposten Isny nach Zeugen. An dem Tag wurde laut Polizeibericht zwischen 8 Uhr und 12 Uhr ein VW Golf angefahren. Beschädigt wurden die Fahrertüre und der hintere Radlauf. An der Fahrertür hinterließ das verursachende Fahrzeug blaue Farbspuren. Der VW stand im Parkhausunterdeck auf dem vierten Parkplatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die den Unfall verursachende Person meldete sich bisher nicht. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07562/976550 entgegengenommen.