Unfallflucht in Isny: Polizei sucht Zeugen

In der N.D.-de-Gravenchon-Straße in Isny ist am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr ein Volvo von einem unbekannten Autofahrer gestreift und dabei beschädigt worden. Laut Polizeibericht stand das beschädigte Fahrzeug am Fahrbahnrand an der Ecke zur Ochsengasse. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07562 / 976550 zu melden.