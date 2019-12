Unfallflucht in Isny: Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag zwischen 15.15 und 18 Uhr auf einem Stellplatz in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße in der Isnyer Altstadt ereignet hat.

Laut Polizeibericht stieß ein unbekannter Autofahrer gegen die vordere rechte Seite eines auf dem Stellplatz geparkten, schwarz lackierten Kia Sportage mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den am geparkten Auto entstandenen in Höhe von etwa 3500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Wangen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07522 / 9840.