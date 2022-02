Am Montagmorgen zwischen 8 und 8.30 Uhr hat ein Fahrzeuglenker einen in der Amannstraße geparkten Opel Astra gestreift und ist im Anschluss davongefahren, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt.Der Flüchtige kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden, weshalb der Polizeiposten Isny nun gegen ihn wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter Telefon 07562 / 97 65 50 erbeten.