Unfallbeteiligte bei Frontalcrash schwer verletzt

Zwei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 20000 Euro sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 318. Das berichtet die Polizei. In Fahrtrichtung Isny war demnach ein 73-jähriger Fahrer eines VW Eos kurz nach der Abzweigung der Waldburgallee in einer Linkskurve aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und mit einem VW Polo einer entgegenkommenden 48-Jährigen frontal kollidiert. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Polo von der Fahrbahn auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Insassen in ihren Fahrzeugen wurden schwer verletzt. Der 73-Jährige wurde danach mit einem Rettungswagen, die 48-Jährige in einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge mussten anschließend aufgeladen und abtransportiert werden. Während den Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße unter Einrichtung einer örtlichen Umleitung bis gegen 19 Uhr voll gesperrt werden.