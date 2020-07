Unfall verursacht, da zu früh losgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße in Isny. Die 18-jährige Fahrerin eines VW Polo war laut Polizeibericht hinter einer 30-jährigen Autofahrerin an einer roten Ampel gestanden und zu früh losgefahren, als die Ampel auf Grün sprang.

Beim Aufprall auf deren Fahrzeug wurden die 30-Jährige und ein siebenjähriges mitfahrendes Kind leicht verletzt. Beide klagten über Kopf- und Nackenschmerzen.