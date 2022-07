Unfall in Brauerei: 35-Jähriger landet mit Verätzungen im Krankenhaus

Ein 35-jähriger Mitarbeiter ist am Mittwochmorgen in einer Brauerei in Isny durch Lauge verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann verschütte bei Arbeiten mit Natron einen Teil der Substanz, die in warmes Wasser gelangte und reagierte. Durch Hautkontakt mit der Natronlauge erlitt der 35-Jährige offenbar Verätzungen.

Er wurde nach dem Vorfall mit sauberem Wasser abgespült und medizinisch versorgt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.