Unfall bei Isny: Polizei sucht Lastwagenfahrer

Zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr ist es am Dienstag kurz nach 18 Uhr auf der L 265 gekommen. Das teilt die Polizei in Wangen mit und bittet unter der Rufnummer 07522 / 9840 um Hinweise auf den beteiligten Lastwagen.

Der 56-jährige Fahrer eines mit einem Wohnmobil beladenen Lastwagen war in Richtung Isny unterwegs. Kurz vor Unterried kam ihm ein weißer Lastwagen entgegen, der ihn streifte und sowohl am Lkw des 56-Jährigen als auch an dem geladenen Wohnmobil Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursachte. Nach dem Unfall fuhr der unbekannte Fahrer des weißen 7,5-Tonnen-Lastwagen ohne Aufschrift einfach weiter.