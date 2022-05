Unfairer Handel ist auch eine Art Krieg

Unter dem „Schirm“ der Fairtrade-Town Isny schließen sich aus Anlass des bundesweiten Weltladentages am Samstag 14. Mai, gleich vier Isnyer Partnerorganisationen zu Aktionen und Vorträgen zusammen: „fair handeln“, Weltladen, Volkshochschule Isny und Literatur im Fenster.

Der Krieg in der Ukraine vernichtet, spricht Menschen, ja einer ganzen Nation, das Existenzrecht ab. Das ist „mächtig unfair!“ Auf anderer Ebene bestehen ebenfalls vernichtende Bedingungen: Schlechte Arbeitsbedingungen, Niedriglöhne, Menschenrechts-Verletzungen, sind im globalen Süden noch immer Teil des Alltags vieler Menschen. Absurd, wenn Handelsunternehmen immense Gewinne einfahren, während Produzenten am Anfang der Lieferketten um ihre Existenz kämpfen. Handelskrieg durch Dumpingpreise ist auch eine Art Krieg – gegen die Menschlichkeit. Ungerechtigkeiten im globalen Handel geben dem Frieden keine nachhaltige Chance. Obwohl die Menschen durch den Krieg in Europa genug sensibilisiert sind für die Folgen von hemmungsloser Macht und Gewalt, versuchen die Initiatoren im Kontext des Weltladentages den Blick auf eine andere Art des Krieges zu lenken: auf unfaire Handelspraktiken, Dumpingpreise und auf die Alternativen Gemeinwohl-Ökonomie und fair einkaufen.

Das Weltladenteam hat im Schaufenster der Volksbank in der Bergtorstraße das Thema „mächtig unfair“ aufgenommen. Außerdem werden am Samstag von 10 bis 16 Uhr am Rand des Marktplatzes auf Kartons Elemente präsentiert, die symbolhaft auf unfaire Handelspraktiken aufmerksam machen.

Der Laden „fair handeln“ von Dagmar Eger-Offel und Melanie Sturm Marktplatz 5/Bergtorstraße lädt zu einer Mitmachaktion ein mit der Bitte um ein persönliches Statement zum Themenbereich Fairer Handel und Nachhaltigkeit. Gerne auch mit Foto. Mit Einwilligung könnte der kurze Beitrag auch, mit oder ohne Bild, veröffentlicht werden.

Von der VHS organisiert wird am Montag, 16. Mai, 19 Uhr, im Vortragsraum der Bücherei am Marktplatz die Veranstaltung „Fairer Handel in Coronazeiten – wer profitiert?“. Der Eintritt kostet fünf Euro. Literatur im Fenster lädt am Dienstag, 17. Mai umd 19 Uhr in die Kornhausgasse 11 zum Abend „Gemeinwohlbilanz – Aufbau, Inhalt, Wirkung“ mit Johannes Miller.

Hauptamtsleiter Frank Reubold schreibt als Vertreter der Fairtrade-Town Isny zu den Aktionen: „Fairtrade leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Gerechtigkeit. Vor allem Kleinbauern in ärmeren Ländern erhalten durch die Initiativen des fairen Handels eine angemessene Bezahlung für ihre produzierten Nahrungsmittel.“