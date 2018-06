Unersetzliche Arbeit im Hintergrund

Der Kinderfestfundus war seit Jahrzehnten auf der Bühne der Grundschule verstaut: Kostüme, Gerätschaften, Schilder, Fahnen,… „Insgesamt werden es wohl rund 200 Kleiderständer, Kisten und Schachteln sein – und alles ist sorgsam beschriftet“, weiß Monika Hodrus von der Kinderfestkommission. Einige Tage vor dem Festzug wird alles an die Schulen, Vereine, Zünfte und andere beteiligte Organisationen ausgegeben. Dann wird anprobiert, notfalls noch schnell etwas angepasst und verändert.

Und nach dem Kinderfest geht alles zurück zum Waschen, reparieren und zum sorgsamen Verstauen bis zum nächsten Jahr. Eine Arbeit die sich bis in den Herbst hineinzieht. Unentbehrlich, unbezahlbar – ehrenamtlich.

Doch dieses Jahr erfordert der Fundus zusätzlichen Aufwand: Das Schulgebäude wird abgebrochen, die Grundschule wohl vier Jahre ins Siloah-Gelände umziehen. Als Fundus-Interimslösung hat die Stadt zwei sehr geräumige Kellerräume im Untergeschoss einer Gewerbehalle am alten Bahnhof angemietet. Und acht ehrenamtliche „Heinzelmännchen“ zeichnen mit Liebe und Leidenschaft für den Fundus und dessen Umzug verantwortlich: Claudia Thaumiller, Christine Kling, Edith Raunecker, Birgit Karg, Waltraud Breuer, Waltraud Sauer, Siegfried Kastl, Heinz Wischnewski sowie Monika Hodrus und Isabelle Dinser von der Kinderfest-Kommission.

„Mitte Juni haben wir die Kleider an die Schulen ausgegeben, damit die schon mal weg sind“, erklärt Thaumiller. Der große Rest – mitsamt dem Theaterfundus – wurde nun in Kleiderschachteln und Kisten verpackt und mit Hilfe eines Umzugsunternehmens in Richtung Achener Weg in den Keller transportiert.

Kurz vor dem Kinderfest findet dann sowohl in den Schulen als auch im neuen Domizil die Anprobe und Ausgabe statt – auch für die 60 Franzosen aus der Partnerstadt, die im Festzug wieder mitlaufen wollen. In den Interimsräumen sind für die Nacharbeit Bereiche für Reparatur-Näharbeiten und ein kleine Werkstadt für die Männer vorgesehen. Eine gewaltige Herkulesaufgabe, die hier wie selbstverständlich und ehrenamtlich und ganz im Hintergrund gestemmt wird.