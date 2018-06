„Unbequeme“ Sonderführungen durch Isny

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals am 8. September steht unter dem Motto „Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?". In Isny werden an diesem Tag Rundgänge im historischen Stadtoval (14, 15.30 und 17 Uhr), Führungen im Grabungsgebiet der Südlichen Altstadt (11 und 14 Uhr) und eine Führung im Museum am Mühlturm (14 Uhr) angeboten.

Unter dem diesjährigen Motto stellt der Denkmaltag laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung die zentralen Fragen der Denkmalpflege in den Mittelpunkt: Was ist wert, erhalten zu werden und weshalb? Was macht Denkmale unbequem, wann und für wen? Dabei wird sichtbar gemacht, vor welche Herausforderungen die Anforderungen des Denkmalschutzes Besitzer, Planer, Handwerker und Denkmalpfleger stellen können - und wie sie gemeinsam bewältigt werden.

Passend zum Motto bietet der Arbeitskreis Heimatpflege um 14,15.30und um 17 Uhr drei Führungen durch das Historische Oval der Stadt Isny. Ausgehend vom Treffpunkt beim Refektorium im Schloss Isny erfahren die Teilnehmer im Gespräch mit der Schlossherrin Hintergründe zur Sanierung und Restauration des Schlosses nach dem Motto „Lust und Last mit dem Schloss“.

Grabungsergebnisse werden gezeigt

Weiter geht’s zur Marienkapelle mit Erläuterungen zur Hausgeschichte, Familiengruft, zum Sanierungsbedarf und den Grenzen des privaten Engagements der fürstlichen Familie. Bei der Ölbergkapelle erhalten Teilnehmer nicht nur Infos zur Geschichte sondern auch über die Räume und die künftigen Nutzungsüberlegungen. Zum Abschluss zeigt und erläutert Doris Schmid, Leiterin der Grabungen in der südlichen Altstadt, die die Stadt seit Sommer 2012 in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege durchführt, ihre dortigen Arbeiten und die bisherigen Funde. Die Führungen dauern eine gute Stunde und sind kostenfrei.

Wer sich nur für die aktuellen Grabungen im Bereich der südlichen Altstadt interessiert, kann an einer den beiden Führungen um 11 Uhr und um 14 Uhr mit Archäologin Doris Schmid teilnehmen. Bei den archäologische Grabungen in der Hofstatt hat sich schon bald gezeigt, dass Isny als Glücksfall gilt: Schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnten neben diversen Fundstücken auch Gruben und eine Latrine mit Steineinfassung aus der Zeit des großen Stadtbrandes von 1631 erfasst werden, heißt es in der Mitteilung Diese und weitere Fundstücke können bei den beiden kostenfreien Führungen begutachtet werden. Gutes Schuhwerk ist notwendig.

Wie lebt es sich als Bürger einer evangelischen Reichsstadt, deren Mauern auch ein katholisches Benediktinerkloster schützen? Warum war das Allgäu blau? Was ist eine Schmalzkappe und wie sahen Ellenmaße in Bayern, Paris, Nürnberg und Wien aus? Diese und viele andere Fragen beantwortet die Führung durch das Museum am Mühlturm, die jeden zweiten Sonntag im Monat angeboten wird. Am Tag des offenen Denkmals findet sie ebenfalls um 14Uhr statt, Treffpunkt ist das Museum am Mühlturm in der Fabrikstraße.

Bundesweit sind rund 7500 historische Gebäude , archäologische Stätten, Gärten und Parks am Tag des offenen Denkmals geöffnet.

Das Programm und alle teilnehmenden Denkmale gibt es unter

www.tag-des-offenen-denkmals.de.