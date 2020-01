Unbekannter zerkratzen Auto im Buflerweg

Im Bufflerweg in Isny ist zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, ein silberner Opel mit spitzem Werkzeug zerkratzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Wagen stand in dem Zeitraum vor einem Mehrfamilienhaus zwischen der Maierhöfener Straße und der Wilhelmstraße. Der unbekannte Täter hatte die Heckklappe und die gesamt Beifahrerseite „bearbeitet“, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 07562 / 976550.