Unbekannter versucht vergeblich, in ein Isnyer Gartenhaus einzusteigen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter versucht, in ein Gartenhaus in der Isnyer Schrebergartenanlage im Weidachweg einzubrechen. Da ihm dies misslang, kam er von seinem Vorhaben ab, wie die Polizei berichtet. Der an der Tür des Gartenhauses durch den versuchten Einbruch entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Rufnummer 07522 / 98 40 entgegen.