Vergeblich hat ein unbekannter Täter in den vergangenen Wochen versucht, eine Gartenhaustür in einer Kleingartenanlage in der Kemptener Straße aufzuhebeln. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 97655-0.