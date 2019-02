Unbekannter versucht in Apotheke einzubrechen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag versucht, die Türe einer Apotheke in der Wassertorstraße aufzubrechen. Nachdem dies aber nicht gelang, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 18.30 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Isny unter der Telefonnummer 07562 / 976550 zu melden.