Unbekannter Unfallverursacher in weißem Auto auf der Flucht

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat am Mittwoch gegen 15.45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Straße „Am Bühlberg“ an einem geparkten VW verursacht. Laut Polizeibericht stieß der Unfallverursacher Beim Ausparken mit seinem Fahrzeugheck gegen den geparkten VW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 07562 / 97 65 50 entgegen. Laut einem Zeugen, der die Situation beobachtet hatte, soll der Unfallverursacher mit einem weißen Auto in der Größe eines VW Golf unterwegs gewesen sein.